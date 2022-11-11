Beton mikseri sürücüsünün feci sonu

Trabzon'da, devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şalpazarı bağlı Doğancı Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışması için beton götüren Sebahattin Çevik'in kullandığı 06 AR 2483 plakalı mikser, kontrolden çıkarak Ağasar Deresi'ne devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.