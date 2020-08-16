Beton mikseri şarampole devrildi: 1 yaralı - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, İlhami Topal idaresindeki 23 HV 647 plakalı beton mikseri, Haftasar köyü yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Topal, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Kazanın, Topal'ın köyde bulanan bir inşaata mikserle beton harcı götürürken meydana geldiği öğrenildi.Beton mikseri, içerisindeki harcın boşaltılmasının ardından vinç yardımıyla kaldırılmak suretiyle şarampolden çıkarıldı.

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