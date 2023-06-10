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Beton mikseri kontrolden çıktı 6 araca çarparak durabildi! O anlar kamerada

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde beton mikserinin hızla yokuş aşağı geldiği ve çarptığı araçlar görülüyor.

Giriş: 10.06.2023 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL
Beton mikseri kontrolden çıktı 6 araca çarparak durabildi! O anlar kamerada
İHA

Balıkesir'de yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkan beton mikseri, park halindeki 3 hafif ticari araca ve 3 otomobile çarptı.

Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesinde seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yokuş aşağı hızla inmeye başladı. Bir hafif ticari araç sürücüsünün, geri manevra yaparak evlerin önündeki boş yere park ettiği sırada gelen beton mikseri, büyük bir gürültüyle bu araca ve yanındaki araçlara çarparak durabildi.

Sokakta yürüyen bir kişi, üzerine doğru gelen beton mikserini görüp son anda yolun karşısına koşarak aracın altına kalmaktan kurtuldu.

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