09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe’nin deneyimli file bekçisi Beto, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu, ligin başlangıcında geride kaldıklarını daha sonra ise toparlamayı bildiklerini söyledi. 37 yaşındaki başarılı eldiven, takım olarak iyi bir başlangıç yapamadıklarını belirterek, "İyi çalıştık iyi devam ettik. Yavaş yavaş istediğimiz sonuçları alarak ligin ilk yarısını en azından daha rahat bir pozisyonda bitirdik diyebilirim. Daha iyi bitirebilirdik daha iyi şeylerde yapabilirdik. Bunları yapmak için yine zamanımız var. İyi çalışıp daha iyi yerlerde bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
"BUGÜNÜ UNUTMADAN HER MAÇ İÇİN ÇABALAMALIYIZ"
Portekizli kaleci, maçlarda iyi bir performans sergilediğini ve daha iyi bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi. Beto, ikinci yarı için hedeflerinin arasında Avrupa’ya gitmek de olduğunu ifade ederek, "Yönetimimiz, bizler, hocalarımız herkes bunu çok istiyor. Bunu artık sahaya yansıtmamız sahada bunu isteyerek bu hedefle çalışmamız ve oynamamız gerekiyor ama şöyle de bir gerçek var; bunu maç maç düşünmeliyiz. Şimdiden sonunu düşünerek hareket edersek ve direkt Avrupa’yı düşünerek hareket edersek bugünü unutabiliriz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp her maçta 3 puan için oynayıp, 3 puanları toplayıp anca bu şekilde bu sonuca varabiliriz" diye konuştu.
"İZMİR'E ANITSAL ANLAMDA BİR ŞEYLER KATABİLECEK BİR STADYUM"
Göztepe’nin yeni stadyumunun İzmir için çok faydalı olacağını belirten Beto, "Avrupa’da gördüğüm çok büyük statlarla kıyaslarsanız kapasite olarak biraz daha altında kalabilir. Özellikle İzmir’in çok merkezi bir bölgesinde olması İzmir içinde çok faydalı. İzmir içinde turisttik bir merkez oluşturabilecek. İzmir’e anıtsal anlamda bir şeyler katabilecek bir stadyum çok güzel bir atmosfer olacak. Güzel maçlar oynayacağımıza inanıyorum. Bu anlamda bütün Göztepe yönetimini ve Göztepe taraftarlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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