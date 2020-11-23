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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 5 büyüme beklediğini açıkladı.

BETAM raporunda "Kesinleşen Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı GSYH öncü göstergeleri ile yaptığımız hesaplamalara göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla GSYH’nin yüzde 5 oranında büyümesini bekliyoruz" denildi. Raporda üçüncü çeyrek için mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış büyümenin bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 12 öngörüldü.

'NORMALLEŞME ADIMLARI RAHATLATTI'

Raporda "Öncü göstergelerin büyük kısmının ciddi artışlar kaydettiğini görmekteyiz. Haziran ayı itibariyle atılan normalleşme adımlarının ekonomiyi toparladığını ve rahatlattığını söyleyebiliriz. Bu yüksek rakamlarda, yıllık büyümede kısmi olmakla birlikte baz etkisinin de etkili olduğunu, ülke ekonomisinin dip yaparak toparlandığını ifade edebiliriz. Bir sonraki çeyrekte ise, Covid-19'a yönelik yeni tedbirlerle, tablonun kötüleşmesi oldukça muhtemel" görüşüne de yer verildi.

TÜİK üçüncü çeyrek büyüme verilerini 30 Kasım'da açıklayacak.