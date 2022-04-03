Her yıl Beta kaynaklı 500 bin ölüm

Beta, çocuklarda, özellikle de mevsim geçişlerinde en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarından biri. Uzmanlar Beta'nın bademcik enfeksiyonları arasında en fazla ciddiye alınması gereken bakteri olduğuna dikkat çekiyor. Hastalığın 3-5 yaş arası çocuklarda daha sık görüldüğünü söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Beta aslında bir bakteri ve faranjit denilen boğaz enfeksiyonuna yol açıyor. Belirtileri ise bademciklerde şişme ve ağırı, ateş ciltte döküntü, sindirim sistemi şikayetleri ve ağız kokusu şeklinde görülüyor" dedi.
KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN İHMAL EDİLİYOR
Beta hastalığında en doğru teşhisin test yapılarak konulduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Eğer Beta teşhisi konulduysa muhakkak on gün süreyle antibiyotik tedavisi veriyoruz çünkü bu bakteri tedavi edilmezse vücutta kalp romatizması, nefrit, kızıl gibi kalıcı ve tehlikeli komplikasyonlara yol açabiliyor" uyarısında bulundu. Son iki senedir koronavirüse çok fazla odaklanıldığı için diğer enfeksiyonların ihmal edildiğine vurgu yapan Dr. Şirin Seçkin antibiyotik tedavisinin ihmal edilmesi ya da erken kesilmesinin çok yanlış olduğunu söyledi.
NE ZAMAN AMELİYAT OLUNMALI?
Beta'nın aşısının olmadığını belirten Dr. Seçkin bu hastalığın erişkinlerde de görülebildiğini ve ciddi komplikasyonlara yol açabildiğini söyledi. Dr. Şirin Seçkin eğer çocuk üç yıl boyunca çok sık Beta enfeksiyonu geçirdiyse bu durumda bademcik ve geniz eti operasyonlarının yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Seçkin "Böyle durumlarda uyku apnesine varan tehlikeli komplikasyonları göze almaktansa ameliyat daha doğru bir seçenek oluyor" dedi.
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