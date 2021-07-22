Belta belirtileri nelerdir? Aşıya karşı direnci olduğu iddia edilen varyantlardan biri olarak söylenilen Beta varyantı yayılmaya devam ediyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, Beta varyantı belirtileri nelerdir? Beta varyantı hangi ülkelerde görüldü? İşte detaylar...

BETA VARYANTI NEDİR?

"Beta varyantı" adı verilen B.1.351 mutasyonunun Covid-19'un insan hücrelerini tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteininin yapısında değişikliklere yol açıyor.

Varyanttaki diken protein oluşumunu "kayro-elektron mikroskopisi" adı verilen yöntemle inceleyen bilim insanları, hücrelerle teması sağlayan belirli yüzey bölgelerindeki değişimleri gözlemledi.

Bilim insanları, söz konusu değişikliklerin, aşıların ürettiği koruyucu antikorların diken proteine bağlanmalarını engelleyebileceği, bu sebeple aşı direncini azaltabileceği öngörüsünde bulundu.

Değişimlerin aynı zamanda diken proteinini hücrelere tutunmakta daha az etkili kıldığına dikkat çeken bilim insanları, bu sebeple Beta varyantının Alfa varyantına göre daha az bulaşıcı özellik gösterdiğini vurguladı.

BETA VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beta varyantı, akut hastalık geçmişi olmayan genç bireyler arasında daha fazla yayıldığı ve ciddi hastalık riski ortaya çıkardığı gözlendi.

Beta varyantı aşılarının koruyuculuğunu azaltabiliyor, antikorlara karşı direnç geliştirebiliyor.

Beta varyantı şimdiye kadar özellikle ABD ve İngiltere'de binin üzerinde hastada görüldü. Ülkemizde ise henüz beta varyantına rastlanmadı.