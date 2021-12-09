Beştepe'de Politika Kurulu zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."