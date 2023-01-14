AA

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye'de 27 Ekim 2003'te devreye girerek 20. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

EGM verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 801 bin 305 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 351 milyar 406 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 48 milyar 668 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 400 milyar 74 milyon lira oldu.

2022 yıl sonu itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 197 bin 997'ye ulaştı.

BİRİKİMLERİN 100 MİLYAR LİRASI FAİZSİZ FONLARDA

BES katılımcı fon tutarının 271 milyar 72,4 milyon lirası faizli fonlarda, 80 milyar 334,1 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 43 milyar 572,4 milyon lirası faizli, 5 milyar 95,2 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü de 33 milyar 330,2 milyon liraya ulaştı.

OKS'deki 6 milyon 719 bin 441 çalışanın biriktirdiği 31 milyar 787,6 milyon liralık fon tutarının 12 milyar 565,8 milyon lirası faizli fonlarda, 19 milyar 221,8 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS'deki 1 milyar 542,6 milyon liralık devlet katkısı fon tutarının da 574,8 milyon lirası faizli, 967,8 milyon lirası faizsiz fonlarda.

BES ve OKS katılımcı fonlarının 283 milyar 638,2 milyon lirası faizli, 99 milyar 555,9 milyon lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği görülüyor.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ 189 MİLYAR LİRA

2021 sonunda BES'teki katılımcı sayısı 7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kaydedilmişti.

Devlet katkısı fon tutarı 22 milyar 238 milyon lira, emekli olanların sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar 740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735 milyon 476 bin lira olmuştu. 2021 yıl sonu itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nin toplam büyüklüğü 244 milyar 287,1 olarak gerçekleşti.

Aradan geçen 1 yılda, BES'teki katılımcı fon tutarı 145 milyar 833,1 milyon lira artış gösterirken, söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 26 milyar 429,6 milyon lira arttı. Aynı dönemde OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı 16 milyar 47,4 milyon lira, devlet katkısı fon tutarı da 946 milyon 176 bin lira arttı.

BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarları dikkate alındığında 2022’de toplam fon büyüklüğünde 189 milyar 256,3 milyon liralık artış görüldü. Aynı dönemde 30 bin 722 kişi de emekliler arasına katıldı.

BES katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 400 milyar 74 milyon lira ile OKS'deki devlet katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü olan 33 milyar 330,2 milyon lira dikkate alındığında, 2022 yılında sistemin toplam büyüklüğü 433 milyar 404,2 milyon liraya ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının toplam sayısı da 14 milyon 520 bin 747 oldu.

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