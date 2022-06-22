Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çünkü 15 yaşında Sinoplu bir çocuğum... Evet, biraz büyük gösteriyorum. İlk defa ailem olmadan Ankara'ya teyzemin yanına geldim. Ankara çok acayip, kalabalık, toplu taşıma hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bunlar hep 14 yıl önce...