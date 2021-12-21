BES’te devlet katkısı yüzde 30’a çıkıyor

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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2013 yılından bu yana başarıyla uygulanan ve sistemin sağlıklı büyümesinde önemli rol üstelenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, 5 puan daha artırılarak yüzde 30’a çıkıyor.

Sektörde büyük heyecan yaratan artışa yönelik açıklamada bulunan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Devlet katkısı oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını belirtti. Ayrıca, 2022 yılı için açıklanan 5.004 TL brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 18 bin TL’ye yükseleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan önlemler paketini, hâlihazırdaki ekonomik dalgalanmalarla ortaya çıkan moral bozukluklarının giderilmesi, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaynakların istikrarlı şekilde büyütülmesi adına çok önemli bir adım olarak değerlendiren Atilla Benli, tüm ekonomi aktörleri olarak eşgüdüm içerisinde bu politikaları hayata geçirmek adına var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Benli, 2003 yılında kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 18 yılını başarıyla tamamladığını ve bugün 13,3 milyon katılımcıya ve 250 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmasının haklı gururunu yaşadıklarının altını çizdi.

“Bu başarının ardında, hükûmetimizin banka dışı finansal piyasaları geliştirme hedefi ile vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki gelirlerini tamamlaması için BES’i bir tasarruf lokomotifi olarak ön plana alması belirleyici oldu” diyen Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de vatandaşlarımızın emeklilikte refahını artırmak ve yarınlarına yatırım yapmalarını sağlamak için her zaman katılımcısına güven veren, şeffaf ve başarılı bir yönetimle özel emeklilik sisteminin büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Son 18 yılda, sektör olarak, ulusal tasarrufların artışını desteklerken, sermaye piyasalarının derinliğinin artması, ekonomiye finansman kapasitesi sağlanması gibi çok kritik görevleri başarıyla üstlendiklerine vurgu yapan Atilla Benli şu değerlendirmede bulundu: “Bu büyümeyi yaşarken, sektörümüze özel önem atfeden üst politika metinleri ve gerçekleştirdiği yapısal reformlarla hükûmetimizin ve sektörümüzün denetleyici ve düzenleyici kurumu olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu (SEDDK) her zaman yanımızda görmenin memnuniyetini yaşadık. Bu büyümenin arkasında, artan tasarruf bilinci ve ulusal tasarrufları artırmaya yönelik yapısal reformlar yer almaktadır; özellikle 2013 yılında başlayan yüzde 25 devlet katkısı teşviki, 2017 yılında hayata geçirilen Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve geçtiğimiz aylarda kanunlaşan 18 yaş altı çocukların sisteme dâhil olma imkânı ile birlikte hükûmetimizin teveccühüne mazhar bir sektör olduk.”

13.3 MİLYON KATILIMCI VE 250 MİLYAR TL FON BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞILDI

2013 yılından bu yana başarıyla uygulanan yüzde 25 devlet katkısının dünyada hiçbir ülkede sunulmayan bir teşvik olduğuna dikkat çeken Benli şöyle konuştu: “Devletimizin yeni reformuyla devlet katkısı oranı yüzde 30’a çıkarılarak; sistemimize güven tazelenmiş, tasarruf eden katılımcılarımız ödüllendirilmiş olacaktır. Sistemdeki katılımcıların BES’i tercih etmedeki en önemli sebeplerden biri olan yüzde 25 devlet katkısı teşvikinin yüzde 30 seviyesine yükselmesiyle sistemin sürdürülebilir büyümesine büyük bir ivme katmasını bekliyoruz. Hiçbir enstrümanın aylık yüzde 30 sabit getiri sağlayacağının garantisi bulunmazken, hükûmetimiz sayesinde BES ile birikimler bu güvenceye kavuşmuştur. Yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra fonlarımızın başarılı performansı da katılımcılarımızın alternatif bir yatırım aracına ihtiyacı kalmayacağını ispatlamaktadır. Ulusal tasarrufların artması ve bireysel tasarruf alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasında bu övgüye layık olan sektörümüze sağlanan bu önemli teşvikin, katılımcılarımızın sisteme güvenini bir kez daha perçinleyeceğine ve tasarruf iştahını artıracağına içtenlikle inanıyoruz.”

10 Aralık 2021 tarihli Emeklilik Gözetim Merkezi verisine göre; BES’te OKS ile birlikte toplam katılımcı sayısı 13,3 milyona ulaştı. 2013 yılında başlayan yüzde 25’lik devlet katkısı, 2017 yılında hayata geçirilen OKS ve son olarak Haziran ayında 18 yaş altı çocukların da sisteme dâhil olmalarına imkân sağlanmasıyla birlikte toplam fon büyüklüğü 250 milyar TL’ye ulaştı. 10 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplamda ulaşılan 250 milyar TL fon içinde devlet katkısı tutarı 24 milyar TL’yi aştı. 2021 başından bu yana fon büyüklüğünde 79 milyar TL, katılımcı sayısında da 665 bin artış yaşandı. Öte yandan BES’e son dönemde artan ilgide 18 yaş altı çocuklara sisteme dahil olma imkânının getirilmesi büyük bir itici güç oldu. 6 aya yakın bir sürede 18 yaş altında 145 bin çocuk sisteme girdi ve burada 243 milyon TL fon büyüklüğü ve 24,5 milyon TL devlet katkısına ulaşıldı.