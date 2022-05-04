Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Beste Açar ile Evren Bölek aşk yaşıyor - Magazin haberleri

Beste Açar yeni sevgilisini paylaştı

Geçtiğimiz şubat ayında evlilik hazırlığı yaptığı deprem tahmin uzmanı Oksal Erev'den olaylı bir şekilde ayrılan Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü iş insanı Evren Bölek'e kaptıran Açar, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı

04.05.2022 - 13:41 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar (47), aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu.

  • İki ay önce nikah masasına oturmaya hazırlandığı deprem tahmin uzmanı Oksal Erev'den ayrılan Açar, Bölek ile birlikteliğini sosyal medyaya taşıdı. 

    Bayram tatilini Antalya'da geçiren Açar ve Bölek, aşk pozlarını da takipçileriyle paylaştı. 

  • Beste Açar'ın topladığı deniz kabuklarının fotoğrafını yayınlayan Evren Bölek, sevgilisine duyduğu aşkı, "Deniz kabukları ve onun şekillendirdiği taşlara bile aşk yükleyebildiğinde aşıksın." sözleriyle dile getirdi.

  • EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

    Öte yandan 1995'te Türkiye 3. Güzeli seçilen Beste Açar, geçtiğimiz yıl kasım ayında deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022’de hayatlarını birleştireceklerini duyurmuştu. Daha sonra düğünlerini ertelediklerini söyleyen çift, "Sevdiklerimizin ve dostlarımızın yanımızda olamayacağı bir tarih seçmişiz. Nikahımızı yaza erteledik." diye konuşmuştu.

  • YOLLAR AYRILDI

    Ancak ikilinin kısa bir süre önce ilişkilerini sessiz sedasız noktaladığı ortaya çıkmıştı. 'Şiddet' gördüğünü iddia eden Açar, 14 Şubat'a yalnız girmişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.