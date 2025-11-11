Habertürk
        Tüm Haberler
        Besler'in konsolide cirosu ilk 9 ayda 22,4 milyar TL - İş-Yaşam Haberleri

        Besler’in konsolide cirosu ilk 9 ayda 22,4 milyar TL

        Dondurulmuş gıda, konserve, mutfak ve yağ kategorilerinde lider markalarıyla faaliyet gösteren gıda sektörü şirketlerinden Besler'in 2025 yılı 9 aylık döneminde konsolide cirosu 22,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde 2 milyar TL'lik ihracat geliri elde etti

        Giriş: 11.11.2025 - 15:09 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:09
        Besler'in konsolide cirosu ilk 9 ayda 22,4 milyar TL
        57 marka ve 1500’ü aşkın ürünle dondurulmuş gıda ve konserve kategorisinde SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU, yağ kategorisinde ise Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah, Halk markalarını tüketicilerle buluşturan Besler, 2025 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

        BESLER’İN İHRACAT GELİRİ 2 MİLYAR TL

        Buna göre, Besler’in 9 aylık cirosu 22,4 milyar TL oldu. Yüzde 7,4’lük artışla brüt kârını 5,2 milyar TL’ye yükselten şirket, 2,6 milyar TL FAVÖK elde etti. FAVÖK marjını önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesine çıkaran Besler’in ihracat geliri ise 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Dondurulmuş gıda pazarı son 3 yılda tonajda yüzde 50 ve ciroda 4 kat büyürken, SuperFresh, perakende kanalında yüzde 37’lik payı bulunuyor. Türkiye’nin dondurulmuş gıda markası olan SuperFresh, sürdürülebilirlik ve yenilikçi marka iletişim çalışmalarında elde ettiği başarılarla, 2025’in ilk 9 ayında 23 ödül kazandı.

        Bu dönemde 20 yeni ürün lansmanı ve relansmanı gerçekleştiren markanın, yeni ürünlerinin toplam perakende kanalı cirosuna katkısı yüzde 18’e ulaştı. Tarımda fırsat eşitliğine odaklanan sosyal sorumluluk projesi Tarımın Kadın Yıldızları, “Ege’den Hasat” bezelyesi ile somut bir ürüne dönüşürken, Michelin 2025 Tavsiye Listesi’ndeki bir restoranın menüsünde yer aldı. Proje kapsamında ayrıca gençlere ilham vermek ve tarım sektöründe istihdamının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla staj programı ilk kez hayata geçirildi.

        Avrupa Birliği ve TÜBİTAK ortaklığında yürütülen SAFER (Smart Agriculture Fields in the European Region) projesiyle tarımda dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenen SuperFresh, sürdürülebilir tarım alanında örnek uygulamalarından biri olan bu projesine, Avrupa’nın en büyük gıda inovasyon topluluğu olan EIT Food’dan 2,8 milyon Euro hibe desteği aldı.

        Yıllık yaklaşık 505 bin ton üretim kapasitesiyle Bizim Yağ, Terem, Luna, Ona, Ustam ve Evet markalarını üreten Besler, perakende kanalında yüzde 67’lik ciro payında. Türkiye’nin margarin ihracatının yüzde 35’ini tek başına üstlenen Besler, 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ulaştı.

        “ÖNCÜ ROLÜMÜZÜ İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAĞINDA GÜÇLENDİRİYORUZ”

        Besler CEO’su Mert Altınkılınç, 2025’in 9 ayına ilişkin finansal performansı şu sözlerle değerlendirdi:

        “Sektörlerinin lideri markalarımız, verimli üretim anlayışımız ve inovatif ürün portföyümüzle sürdürülebilir büyüme hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Hem Türkiye’de hem de global pazarlarda varlığımızı güçlendirirken, paydaşlarımızla kurduğumuz uzun vadeli, karşılıklı değer yaratan iş birlikleriyle etki alanımızı genişletiyoruz. Önümüzdeki dönemde inovasyonu işimizin merkezinde tutarak yeni pazarlara açılmaya, ürün portföyümüzü geliştirerek tüketicilerimize kaliteli ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Amacımız, Türkiye’nin gıda sektöründeki liderliğini dünya sahnesine taşıyarak, gıda ekosisteminin geleceğinde öncü bir rol üstlenmektir.”

        Habertürk Anasayfa