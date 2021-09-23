Beslediği boa yılanını internetten satışa çıkaran kadına beraat kararı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl bir internet sitesinde Türkiye’ye sokulması yasaklı hayvan satışı yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sarıyer Maslak’ta belirtilen adrese gitti. Burada yaşayan ilanın sahibi üniversite öğrencisi Zeynep M. hakkında işlem yapılırken satılmak istenen yılana el konularak Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Zeynep M, yılanı yaklaşık 8 ay önce edinerek evinde beslemeye başladığını söyledi.
Evde beslediği yılanın zamanla büyümesi ve tehlike arz etmesi üzerine korkup satmak istediğini savunan Zeynep M, boa yılanının alıp satmanın suç olduğunu bilmediğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sonucunda, Zeynep M. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun "İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak, satın almak veya satışa arz etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava iddianame düzenlendi.
- "Bana zarar verir diye korkmaya başladım"
İddianamenin kabul edilmesiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Zeynep M, duruşmada yaptığı savunmasında, "Yılanı aldığımda 20-30 santimetre kadardı. Bileğime doluyordum. Hayvan beslemeyi severim. Daha önce kedi, köpek, kuş da besledim. Bu yılanı internetten almıştım. Aldıktan sonra büyümeye başladı. Teraryum içine koydum orada beslemeye başladım. 70 santimetre olunca 'bana zarar verir' diye korkmaya başladım. İnternete bin liraya satışa koydum. Boa yılanı satışı yapmanın yasak olduğunu bilmiyordum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.
Sanık Zeynep M, hakimin "Yılanı neyle besliyordun?" sorusuna, "Ölü fare ile besliyordum. Fareleri internetten alıyordum. Buzdolabında muhafaza ediyordum." yanıtını verdi.
- Mahkemeden beraat kararı
Davayı karara bağlayan mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından Zeynep M'nin beraatine hükmetti.
Mahkeme gerekçeli kararında, yurt dışından getirildiğine dair bir kanıt olmayan yılanın Türkiye sınırları içinde doğmuş olabileceği ifade edildi.
Boyu henüz 2-3 metreye kadar ulaşabilen boa yılanın henüz yavru ve 70 santimetre boyutunda olduğu aktarılan gerekçeli kararda, yılanın çevreye zarar veremeyecek durumdayken ele geçirilmesine vurgu yapıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!