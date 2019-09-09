Nisan ayında bir askeri darbeyle görevden alınan Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir'in ülkesinde yargılandığı dava devam ediyor.

Daha önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'dan 25 milyon dolar aldığını ancak bu parayı kendi yararı için kullanmadığını söyleyen Beşir'in yargılandığı davanın cumartesi günü görülen davasında, 2015'ten 2018'e kadar başkanlık ofisini yöneten Tümgeneral Yassir Beşir tanık sıfatıyla ifade verdi.

Yassir Beşir, kendisinin Sudan hükümetine bağlı paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Uluslararası Afrika Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok kuruma elden 10.65 milyon euro teslim ettiğini söyledi.

Nakit paranın başkanlık sarayındaki bir odada tutulduğunu belirten Yassir Beşir, "Ömer El Beşir paraların bulunduğu odanın tek anahtarına sahip olan kişiydi. Beni görevim El Beşir tarafından verilen talimatlara göre paraların teslimatını yapmaktı" ifadelerini kullandı.

Yassir Beşir ayrıca, RSF'nin ikinci başkan Abdul Rahim Dagalo'ya 5 milyon euro teslim ettiğini söyledi. Abdul Rahim Dagolo'nun kardeşi Hamdan Dagalo paramiliter RSF'ye liderlik ediyor ve ülkedeki en etkili general olarak görülüyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Sudan'da yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle geniş çaplı gösteriler yapılmış, gösterilerin şiddetlenmesinin ardından nisan ayında ordu yönetime el koymuştu. Ordu tarafından gözaltına alınan Sudan lideri Ömer el Beşir'in 30 yıllık iktidarı bu darbeyle sona ermişti.