Beşir Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı

AA

Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman ve ekibi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolileri dağıtırken, 85 çocuğa oyuncak hediye etti.

Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 kumanya kampanyası kapsamında, hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan yaşlıları da unutmadıklarını aktaran Duman, "Emeği geçen, katkıda bulunan bütün bağışçılarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Gönüller Yapmaya Geldik’ sloganı ile yola çıktıklarını ifade eden Duman, "Beşir Derneği, mübarek ramazan ayında her zaman olduğundan fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle köprüler kurmaya devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.