Beşir'den Suudilere Sevakin 'şantajı'!

20 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ömer El Beşir'in başkanlığı döneminde Türkiye'ye kiralanan Sudan'ın Sevakin Adası'nın durumu yeniden gündeme geldi.
Darbe ile yönetimi Ömer El Beşir'den devralan Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burdan, The Independent'ın Arapça edisyonuna verdiği röportajda Sevakin Adası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Burhan, "Bu dosyayla ilgili konuşulan çok fazla yanlış var. Öncelikle Sevakin bir ada değil, Osmanlı Sultanları'nın kullandığı bir sarayın da yer aldığı sahilin bir parçası. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye sadece buradaki sarayın resterasyonunu yapacak. Ada yok, asker yok. Komuşularımızın ve Suudi Arabistan ya da başka bir bölgedeki kardeşlerimizin güvenliğini tehdit edecek bir durum yok ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.
Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de imzaladığı anlaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Burhan, "Devrik Başkan Ömer El Beşir, bu söylentileri kullanarak kardeşlerimize ve komşu ülkelere şantaj yapmış. Sudan kendi toprağında başka bir ülkenin askeri varlığına izin vermeyecek, özellikle Kızıl Deniz'de" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'la iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken Burhan, Sudan'dan Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir hareket gelmesinin imkansız olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile anlaşmaya varıldığı dönemde yaptığı açıklamada, "Sevakin Adası’nı istedik. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile aslına uygun olarak yaparız. 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde ciddi adım atılabilir. Türkiye’den umre ziyaretlerine Sevakin üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya uçakla gelinip oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar." ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise Sevakin'de TİKA'nın resterasyon çalışmaları yapacağı vurgulanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!