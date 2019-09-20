Beşir'den Suudilere Sevakin 'şantajı'!

Ömer El Beşir'in başkanlığı döneminde Türkiye'ye kiralanan Sudan'ın Sevakin Adası'nın durumu yeniden gündeme geldi.

Darbe ile yönetimi Ömer El Beşir'den devralan Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burdan, The Independent'ın Arapça edisyonuna verdiği röportajda Sevakin Adası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burhan, "Bu dosyayla ilgili konuşulan çok fazla yanlış var. Öncelikle Sevakin bir ada değil, Osmanlı Sultanları'nın kullandığı bir sarayın da yer aldığı sahilin bir parçası. Yapılan anlaşmaya göre Türkiye sadece buradaki sarayın resterasyonunu yapacak. Ada yok, asker yok. Komuşularımızın ve Suudi Arabistan ya da başka bir bölgedeki kardeşlerimizin güvenliğini tehdit edecek bir durum yok ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Devrik Sudan lideri Ömer El Beşir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık 2017'de imzaladığı anlaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Burhan, "Devrik Başkan Ömer El Beşir, bu söylentileri kullanarak kardeşlerimize ve komşu ülkelere şantaj yapmış. Sudan kendi toprağında başka bir ülkenin askeri varlığına izin vermeyecek, özellikle Kızıl Deniz'de" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'la iyi ilişkileri olduğuna dikkat çeken Burhan, Sudan'dan Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğini tehdit eden herhangi bir hareket gelmesinin imkansız olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan ile anlaşmaya varıldığı dönemde yaptığı açıklamada, "Sevakin Adası’nı istedik. Bu gerçekleşirse TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile aslına uygun olarak yaparız. 300 odalı kervansaraydan bahsettiler. Bunlar gerçeğe dönüşürse paket turizmde ciddi adım atılabilir. Türkiye’den umre ziyaretlerine Sevakin üzerinden gitmek mümkün olur. Buraya uçakla gelinip oradan deniz yolu ile karşıya geçilir. Tarih yeniden şöyle bir ayağa kalkar." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra Dışişleri'nden yapılan açıklamada ise Sevakin'de TİKA'nın resterasyon çalışmaları yapacağı vurgulanmıştı.