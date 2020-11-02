Beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı - GAZİANTEP

AA

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle yaptığı planlamalar doğrultusundaki üçüncü aşama kapsamında, İslahiye ilçesinde de ortaokul 5'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri ders başı yaptı.Uzun bir aradan sonra okullarına gelen öğrencilerin, oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.İslahiye ilçesinde eğitime başlanan üçüncü aşamada bin 495 5. sınıf öğrencisiyle, 2 bin 3 9. sınıf öğrencisi yararlandı.Sosyal mesafe ve maske ile okula alınan öğrenciler okunan istiklal marşının ardından dezenfektan kullanarak sınıflara giriş yaptı.