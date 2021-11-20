Beşinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Olay Orhaniye mahallesi Demircioğlu sokakta bulunan apartmanın 5. Katında meydana geldi.

Suriye uyruklu Baba Şadi Ettun (26), odada sobaya yakmaya çalıştığı, anne Esil (23) ise havalanması için balkon kapısını açıp mutfakta bulaşık yıkamaya başladı.

Yalnız kalan 1.5 yaşındaki oğlu Hamza, balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada balkonun korkuluklarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 13 metre yükseklikten boşluğa düştü.

1. katın saçağına çarpıp yere düşen çocuk ağır yaralandı. Sesi duyan ailesi, çocuğun imdadına koştu. Yaralı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.