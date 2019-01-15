15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota, üretildiği dönemde otomobil severler tarafından ilgi gören spor modeli Supra’nın yeni jenerasyonunu Detroit’teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’ndaki dünya prömiyeri ile tanıttı. Böylece, ilk olarak 1978 yılında tanıtılan ve 2002 yılından beri üretilmeyen model 17 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.
BMW Z4’ün temeli üzerinde yükselen beşinci jenerasyon GR Supra, aynı zamanda yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yapılan ilk global 'GR' modeli olma özelliği taşıyor.
MOTOR GÜCÜNÜ ARKA TEKLERLEKLERE AKTARIYOR
Japon markanın önceki Supra jenerasyonların ve ilk 2000GT spor otomobilin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişli forma sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, aracın arka kısmında yer alan kanat ve entegre spoylerin yol tutuşa katkı sağladığı belirtiliyor.
Geleneksel GT düzenini göre tasarlanan otomobilin kabininde ise, tek koltuklu yarış otomobillerindekine benzer bir oturma tarzı görülüyor.
340 BEYGİR GÜÇ ÜRETİYOR
GR Supra'nın kalbinde ise 3.0 litrelik benzinli bir ünite yer alıyor. 340 beygir güç ve 500 Nm tork değeri sunan motor, sekiz ileri otomatik şanzımanlar gücünü tekerleklere iletiyor. Detroit'teki lansmanda otomobilin 0'dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede çıktığı açıklandı.
Toyota GR Supra Avrupa’ya ilk etapta sınırlı sayıda gelecek. 2019 içinde kıtada 900 adet Supra'nın satışa sunulacağı açıklandı. Avusturya’nın Graz kentinde üretilecek modelin, GR Supra A90 Edition versiyonundan da yıl içinde 90 adet satışa sunulacak.
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