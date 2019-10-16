Besin zehirlenmesi nasıl anlaşılır? Türleri nelerdir? Tanısı nasıl konur?

Günümüzde; hazır gıdalarda ve satın aldığımız yiyeceklerde üretim ve saklama koşullarına uyulmadığından zehirlenme yaşanabilmektedir. Üretilen meyve sebzelerde kullanılan zirai ilaçlar, hazır gıdalardaki bakteri ve katkı maddeleri vücudun tepki vermesine neden olmaktadır.

Bu tepki genel olarak; bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal olarak işaret verir. Bu işaretler bazen herhangi bir hastalıktan da kaynaklanabildiği için, hastane ortamında bazı testler yapılması gerekmektedir.

Gıda zehirlenmesi bebek ve yaşlı insanlarda çok daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bunun nedeni, bu gruptakilerin vücudunda daha az su bulunmasından kaynaklanmasıdır.

Gıda zehirlenmesi genel olarak sık rastlansa da çoğunlukla hafif etkilerle atlatmak mümkün olabiliyor. Ancak bazı mikroorganizmalar gıda zehirlenmelerinin daha ağır geçmesine yol açabilmektedir.

Gıda zehirlenmesine yol açan en büyük etki, oda sıcaklığıdır. Oda sıcaklığında bekleyen yemekler genelde bakteri üretirler. Bu bakterileri engellemek için, pişme ısısının yüksek olması ve serin bir yerde saklanması önemlidir. Soğuk ortamda üremeyen bakteriler, buzdolabında saklanan yiyeceklerde yaşam alanı sağlayamaz. Son kullanma tarihi yiyecekler için önemlidir. Saklama koşulları yeterli olsa bile, tarihi geçmiş yiyecekler zehirlenmeye neden olurlar.

Gıda Zehirlenmesi Türleri Nelerdir?

Gıda zehirlenmesi en çok et, süt ve süt ürünleri tüketiminde olur. Bunun nedeni bu gıdalarda stafilokok adındaki bakteridir. Bu bakteri bulunan gıdalar tüketildikten 2 ila 3 saat sonra kusma ve mide bulantısı belirtisi görülür. Vücut bu bakteriyi kusarak atmaya çalışır, bazı kişilerde ishalle de atılabilir. Ağır bir zehirlenme değildir, birkaç gün içinde normale dönülür.

Et, süt ve salatada görülen shigella adındaki bakteri alındığında, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş ve kanlı ishal görülür. Gıda tüketiminden birkaç gün sonra kendini gösterir. Zehirlenme belirti verdikten sonra 2 gün ila 15 gün arasında iyileşme görülür.

Gıda zehirlenmelerinin hafif atlatılanları dışında ağır ve ciddi sonuçlar doğuranları da vardır. Bunlardan clostridium botilinum adındaki en etkili zehri içeren bakteridir. Bu bakteri havasız ortamlarda daha hızlı çoğalabilir bu yüzden de konserve gibi gıdalarda daha sık rastlanır. Et, meyve ve sebzede bulunabilir. Zehirlenme belirtisi 2 ila 3 gün arasında kusma olarak belli olur. Sinir sistemini felç eder, solunumu engeller bu nedenle de ölümle sonuçlanır.

Bakteriler vücuda zararlı organizmalar değildir. Bazı bakteriler organın fonksiyonlarını yapabilmesi için şarttır. Her hastalık için fazladan kullanılan antibiyotik ilaçlar bu iyi bakterilerin de ölmesine neden olurlar.

Zehirlenme Tanısı Nasıl Konur?

İshal olduysanız ve 2 günden fazla devam ediyorsa, yüksek ateş varsa, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma varsa mutlaka en yakın hastaneye başvurmak gerekmektedir. Yenilen besinlerden alınan örneklerle zehirlenme olup olmadığı tespit edilebilmektedir.

Gıda zehirlenmesinden korunmak için bazı detaylara dikkat etmek yeterli olacaktır. Pişmiş yemeği tekrar ısıtırken en az 10 dakika kaynatmak, yemeği mutlaka dolapta gerekli ısıda saklamak bakteri oluşumundan kaynaklı zehirlenmeyi engelleyecektir.

Çiğ gıdaları çok iyi yıkamak ve serin bir yerde saklamak, alınan et ve süt ürünlerinin taze olmasına dikkat etmek, gıdalarda güvendiğiniz kişilerden satın almak da, zehirlenmenin önüne geçebilen diğer dikkat edilecek hususlardandır.