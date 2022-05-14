DHA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

Beşiktaş, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını da tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Beşiktaş, karşılaşma için akşam saatlerinde özel uçakla İzmir'e gidecek.

ERSİN VE PJANIC AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Ersin Destanoğlu ve Miralem Pjanic´in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın 13.05.22 tarihindeki idmanında sağ ayak bileğinde rotasyonel yaralanma nedeni ile ağrısı olan Ersin Destanoğlu´nun yapılan değerlendirmesinde ayak bileğinde dış bağ grubunda (AİTFL) gerilme ve kanama saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

Futbolcumuz Miralem Pjanic´te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 37'nci haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´ndeki basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için bugün saat 18.15´te Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel bir uçakla İzmir´e giderek kampa girecek.