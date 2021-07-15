Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Harp Akademileri Tünel girişinde 34 SE 6473 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen polis aracına çarptı.

Kazada savrulan polis aracı da önündeki başka bir otomobile vurduktan sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 polis ve bir otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.