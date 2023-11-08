Beşiktaş’ta Rashica tehlikesi

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İsrail'deki güvenlik sebebiyle, İsrail Futbol Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı maçlar UEFA tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti. Grubun 7. maçı olan Kosova karşılaşması 12 Kasım Pazar günü oynanacak.

Bu durum, yerel liglerdeki maçlarla aynı tarihe gelmesine neden oldu. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta Rashica endişesi yaşanıyor. Aynı gün Başakşehir ile karşılaşacak siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Kosova kadrosuna alınması halinde bu müsabakada forma giyemeyecek. 27 yaşındaki futbolcu ile ilgili karar önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.