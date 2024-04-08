Beşiktaş’ta Mert Günok belirsizliği

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Beşiktaş’ta Mert Günok’un durumu belirsizliğini koruyor.

Siyah beyazlıların tecrübeli file bekçisi, Rams Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 54'üncü dakikada yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı. Göğüs kaslarında ezilme olduğu belirtilen milli kalecinin Yılport Samsunspor maçı öncesinde tedavisi sürüyor.

Cumartesi oynanacak karşılaşmaya kadar Mert'in ağrılarının tamamen geçmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi durumunda ise yerine Ersin Destanoğlu görev yapacak.