Beşiktaş’ta köpeği tekme ve tokat darp eden şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

Beşiktaş’ta köpeği tekme ve tokat darp eden şüpheliye 3 yıla kadar hapis talebi

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Beşiktaş’ta 29 Nisan tarihinde bakımını üstlendiği köpeği sokakta tekme ve tokat atarak darp ettiği iddia edilen şüpheli Sezgin A. (31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Sezgin A.’nın bakımını üstlendiği ev hayvanı olan Amerikan Staf cinsi köpeği yol üzerinde tekme ve tokat atarak darp ettiği, köpeğin bağlı olduğu ipten sert bir şekilde çekerek sokak üzerinde yürüdüğü anlatıldı.

EYLEMLERİN ACIMASIZ VE ZALİMCE OLDUĞU AKTARILDI

Suç mağduru köpeğin Savcılık talimatıyla Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınağa teslim edildiğinin aktarıldığı iddianamede, şüpheli Sezgin A.’nın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde acımasız ve zalimce muamele olduğu kaydedildi.

EĞİTİM AMAÇLI VURDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelinin savunmasına da yer verilen iddianamede, köpeğin evden kaçtığını ve eğitim amaçlı köpeğe vurduğunu, eziyet kastı olmadığını söylediği belirtildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sezgin A.’nın ‘bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma’ suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.