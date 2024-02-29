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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Galatasaray mesaisi başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta Galatasaray mesaisi başladı

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 19:04 Güncelleme: 29.02.2024 - 19:04
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        Beşiktaş'ta Galatasaray mesaisi başladı
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        Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde dün akşam oynanan Konyaspor müsabakasında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

        Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. 4’e 1 pas ve top kapma çalışmalarının ardından bir süre yarım sahada minyatür kale oynayan oyuncular, idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

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