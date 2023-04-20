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Beşiktaş´ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

Giriş: 20.04.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş´ta başkan Ahmet Nur Çebi antrenmanı takip etti
DHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Öte yandan yapılan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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