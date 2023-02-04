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Süper Lig 23. haftasında Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Siyah beyazlıların deneyimli savunmacısı Masuaku, 45+5’te Samu Saiz ile girdiği top kapma mücadelesinde ayağını fazla yukarı kaldırıp rakibine temas edince, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sınırında yer alan 29 yaşındaki Masuaku, Sivasspor maçına gördüğü bu sarı kartla, gelecek hafta oynayacakları Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçın 18’ine ilk 11’de başlayan ve 1 gol-3 asistlik katkı sunan Masuaku, sezon başında West Ham United’dan kiralık olarak transfer edilmişti.

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