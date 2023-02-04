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Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın yıldız sol beki Arthur Masuaku, siyah beyazlıların bir sonraki maçında forma giyemeyecek.

Giriş: 04.02.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş’ta Arthur Masuaku cezalı duruma düştü
HABERTURK.COM

Süper Lig 23. haftasında Sivasspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı. Siyah beyazlıların deneyimli savunmacısı Masuaku, 45+5’te Samu Saiz ile girdiği top kapma mücadelesinde ayağını fazla yukarı kaldırıp rakibine temas edince, hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sınırında yer alan 29 yaşındaki Masuaku, Sivasspor maçına gördüğü bu sarı kartla, gelecek hafta oynayacakları Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçın 18’ine ilk 11’de başlayan ve 1 gol-3 asistlik katkı sunan Masuaku, sezon başında West Ham United’dan kiralık olarak transfer edilmişti.

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