Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan antrenman; pas çalışması, 5´e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan bireysel çalışma programına devam eden Dorukhan Toköz, antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Fraport-Tav Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.