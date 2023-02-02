Antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5´e 2 ile devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Öte yandan takıma yeni katılan Amir Hadziahmetovic, takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00´de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00´da Sabiha Gökçen Havalimanı´ndan özel bir uçakla Sivas´a giderek kampa girecek.