Beşiktaş Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu başladı

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Beşiktaş’ta kulübün tüzük hükümlerini, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunları ile uyumlu hale getirmek için yapılan Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı, 825 kongre üyesinin katılımıyla BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nun tam kadro olarak hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bugün Olağanüstü Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Tüzük üzerinde çalışmalarımız, yeni spor yasasına uyum için biraz gecikmiştir. Bugün oylayacağımız maddeleri kabul etsek de etmesek de tüzüğümüze bir şekilde eklemek zorundayız. Bu tüzüğün geçmemesi durumunda amatör faaliyetlerin durdurulma tehlikesi vardır. Bu toplantının yasal zorunluluklardan gerçekleştiğini unutmayalım” şeklinde konuştu.