Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Asbaşkanımız Emre Kocadağ, Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Daltaban ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan Demir, Futbol A Takımımızın Süper Lig´in ikinci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta rahatsızlanan futbolcumuz Fabrice Nsakala´yı gözlem altında tutulduğu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular" ifadelerine yer verildi.

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