Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Redmond ve Tayfur Bingöl, İstanbulspor beraberliğini yorumladı.

Beşiktaşlı Gedson Fernandes, 2-2 sona eren İstanbulspor maçıyla ilgili olarak, "Kesinlikle daha çok çalışmalıyız. Bu eksik noktaları daha çok geliştirmeliyiz. Bizim seviyemiz için yeterli değildi. Milli maç arası var. Daha çok çalışmalı, seviyemizi ve kalitemizi göstermeliyiz. Daha çok çalışmalıyız" dedi.

Takım olarak istediklerini yapamadıklarını söyleyen Portekizli, "Bunun hakkında konuşmak zor. Genel olarak takım olarak kötüydük. Takım olarak çalışmalı ve kendi seviyemizi göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Takımda geldikten sonra profesyonelce çalıştıklarını söyleyen Tayfur Bingöl ise, "Beşiktaş olarak oyunu domine etmemiz gerekiyordu. Böyle olduğunda Beşiktaş'ın karşısında kimse duramaz. Skor tabii ki bizi memnun etmedi. Milli takım arasında Fenerbahçe derbisine hazırlanıp 3 puanı almamız gerekiyor. Zemin bugün çok sertti. Pas yapması gereken bir takımız ancak paslaşırken zorlandık" açıklamasını yaptı.

Yenilerden Redmond ise "Yeterince iyi değildik. Bu maçlarda çok daha iyi oynamalıyız. Daha iyi bir oyun oynamalıydık. 2-2'den sonra 3. gol için yüklendik ancak olmadı. Oyun bizim seviyemizin altındaydı, daha fazla çalışıp toparlanmalıyız." dedi.