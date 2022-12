Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Geçen şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum." dedi.