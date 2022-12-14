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Beşiktaşlı Tayfur Bingöl: "Rol modelim Lewis Hamilton"

Beşiktaşlı futbolcu Tayfur Bingöl, Antalya kampında verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Formula 1'in efsane pilotu Lewis Hamilton'ı kendisine örnek aldığını söyledi.

Giriş: 14.12.2022 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

    Geçen şubat ayında Alanyaspor ile sözleşme uzattığı törende hayalinin Beşiktaş'ta oynama olduğunu açıklayan Tayfur, "Hayalim çok güzel başladı. Çok güzel devam ediyor. Beşiktaş'ta olmanın mutluluğunu her gün, her antrenmanda, armaya her baktığımda yaşıyorum." dedi.

  • Beşiktaş'taki 3 aylık süreci değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, "Kendi performansımı iyi buluyorum ama bunun da üzerine çıkmam gerekiyor. Gün geçtikçe çalışarak bunu yapacağıma inanıyorum. Beşiktaş camiası çok büyük. Her zaman, her saniye, saha içinde ve dışında zihnimizin açık olması gerekiyor." diye konuştu.

  • Tayfur Bingöl, Süper Lig'de geride kalan 14 haftalık performanslarıyla ilgili, "Lig çok çekişmeli geçiyor. Mayıs ayına kadar böyle gidecek. Yoğun bir tempo olacak. Hem hafta içinde hem de hafta sonunda maçlarımız olacak. Bu kamp dönemi bizim için iyi oldu. Şampiyon olabilmek için en iyi performansı sahaya yansıtmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

  • "GERÇEK Mİ, RÜYA MI AYIRT EDEMEDİM"

    Tayfur, Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların önüne çıktığı ilk maçta mükemmel bir an yaşadığını dile getirdi.

    "Vodafone Park'a ilk çıktığımda çok güzel şeyler hissettim." diyen Tayfur, "Bunları anlatmam imkansız. 12-13 yaşlarımda İnönü Stadı'ndaki maçları izliyordum. Stada gidemesem bile televizyondan takip ediyordum. İlk maçımı oynadığımda inanılmaz bir atmosfer vardı. Bunun gerçek mi rüya mı olduğunu ayırt edemedim. Mükemmel bir an yaşadım. Taraftarın desteğini hissettim." şeklinde görüş belirtti.

  • Kendisini İnönü Stadı'ndaki atmosferin Beşiktaşlı yaptığını anlatan siyah-beyazlı futbolcu, "Beşiktaş taraftarının bir tezahüratı beni çok etkilemişti. 'Kartal gol gol' ve 'Beşiktaş'ım oley oley' tezahüratları beni benden aldı. Ondan sonra bir aşk ve sevgi oluştu. Ondan sonra her maça gitmeye çalıştım. Saha içinde bu tezahüratları duyunca da tüylerim diken diken oluyor. Performansımın arttığını düşünüyorum. Bu tezahüratları duydukça motive oluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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