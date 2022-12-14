"YENİ HEDEFİM İLERİDE FORVET OLMAK"

Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur, yeni hedefinin forvet oynamak olduğunu söyledi.

Farklı yerlerde iyi performans göstermesini teknik kapasitesine bağlaynan Tayfur Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim. Oyun tarzlarına ayak uydurmamın en büyük faktörü Manchester City hayranı olmam. Yaklaşık 7 yıldır Manchester City'yi takip ederim. Oradaki oyun fonksiyonlarını, oyuncuları takip ederek kendimi geliştirmeye çalıştım. Uzun süreli bir geliştirmeydi. Sonrasında sahaya yansıttım. Böyle bir şey oldu. Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak. Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım. Gol hissiyatım çok fazla. Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım."

Forvet oynaması durumunda 20 gole katkı verebileceğine inandığını aktaran tecrübeli futbolcu, "Sahanın her yerinde rahat ediyorum. Gol ve asist yüzdem çok fazla. Asistlerle birlikte toplam 20 gole ulaşabilirim. Bunu başarabileceğime inanıyorum." dedi.