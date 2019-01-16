Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı taraftarlar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Umut Güner, Ahmet Kavalcı, ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş ile oyunculara moral verdi.

Taraftarlar, Güneş ile futbolculara çiçek verip, tatlı ikram etti.

Güneş'le sohbet eden siyah-beyazlı futbolseverler, beklentilerini dile getirdi ve ikinci devrede takıma güvendiklerini, ellerinden gelen desteği de vereceklerini iletti.

Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, ziyaretin sonunda taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.