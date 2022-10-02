Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki dev derbi öncesi Mert Hakan Yandaş'a tepki geldi.

Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya inen ve elleri cebinde dolaşan Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.

28 yaşındaki oyuncu protesto edildikten sonra soyunma odasına yöneldi.