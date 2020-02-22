Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlardan Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlara destek mesajı geldi.

20 Şubat'ta Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasındaki 2 kafeye yapılan silahlı saldırı sonucunda aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı 11 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş taraftarı, yaşanan saldırıya atıfta bulunarak, 'Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir', 'Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz', Almanya'daki Türkler yalnız değildir' ve 'Irkçılığa karşı omuz omuza' yazılı pankartları tribünlere asarak, Avrupa'daki Türk vatandaşlara mesaj gönderdi.