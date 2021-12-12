Serdar Saatçı'dan örnek davranış

Beşiktaş, Kayserispor maçında hakem Ali Şansalan Beşiktaş lehine korner kararı verdi. Beşiktaş’tan Serdar Saatçi topun kendisinden çıktığını söylerken Şansalan bunun üzerine aut kararı verdi.

Şansalan, kendisini uyaran Serdar’a teşekkür etti.

Serdar maçın ardından yaptığı açıklamada konuyla ilgili "Beşiktaş altyapısında bize Şerefinle oynayıp 'Hakkı'nla kazanmayı öğrettiler. Hak ettiğimiz 3 puanı alalım. Beşiktaş'a bu yakışır." dedi.