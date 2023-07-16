Beşiktaşlı Romain Saiss'in son talibi Lille!
Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Falı stopere Lens'in ardından bir başka Ligue 1 ekibi Lille de talip oldu.
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.
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Siyah-beyazlılarda ocak ayından bu yana takımdan ayrılmak istediği bilinen Romain Saiss'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor.
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in ardından Lille Kulübü'nün de Faslı stopere talip olduğu iddia edildi.
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L'Eauipe'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki stoper için Lille de devreye girdi.
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Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı savunmacı için iki Fransız ekibi de görüşmelerini sürdürüyor.
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Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 25 maça çıkan Saiss, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
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