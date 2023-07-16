Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Beşiktaşlı Romain Saiss'in son talibi Lille!

        Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Romain Saiss'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Falı stopere Lens'in ardından bir başka Ligue 1 ekibi Lille de talip oldu.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler netleşiyor.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda ocak ayından bu yana takımdan ayrılmak istediği bilinen Romain Saiss'e Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor.

        • 3

          Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in ardından Lille Kulübü'nün de Faslı stopere talip olduğu iddia edildi.

        • 4

          L'Eauipe'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki stoper için Lille de devreye girdi.

        • 5

          Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı savunmacı için iki Fransız ekibi de görüşmelerini sürdürüyor.

        • 6

          Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de 25 maça çıkan Saiss, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı
        Ankara-İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli uyarı
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Ameliyatta unutulan makasla 8 ay yaşadı!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Dursun Özbek'ten TFF'ye sert sözler!
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Aksakallı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kahreden ölüm! Mide küçültme ameliyatına giren genç kız hayatını kaybetti
        Kahreden ölüm! Mide küçültme ameliyatına giren genç kız hayatını kaybetti
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        Icardi açıklaması: Yanlış anlaşıldı!
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        16 kentte kırmızı alarm verilmişti: "Ben böyle bir şey yaşamadım"
        Artık bambaşka bir hayatı var
        Artık bambaşka bir hayatı var
        İlk 24'e giremedi
        İlk 24'e giremedi
        TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon!
        TSK'dan Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon!
        Yok böyle istatistik!
        Yok böyle istatistik!
        Caretta caretta yuvasına çamaşır asmaya başladılar!
        Caretta caretta yuvasına çamaşır asmaya başladılar!
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Para kaybetmeyi tercih etti
        Livakovic'te mutlu son!
        Livakovic'te mutlu son!
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Akaryakıtta ÖTV zammı Resmi Gazete'de
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Yüzme havuzu mu deniz mi?
        Denizde gizemli tanışma
        Denizde gizemli tanışma
        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Sıcak hava dalgası sürüyor!
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestolar devam ediyor: Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!