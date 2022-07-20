DHA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souza´ya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kaya´nın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Josef de Souza´ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.