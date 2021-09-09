Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı müsabakaya hazırlanan siyah-beyazlı ekibe, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin tarafından 2021-2022 sezonunda uygulanacak oyun kuralları hakkında bilgi verildi.

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