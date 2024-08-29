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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal'ı unutmadı - Futbol Haberleri

        Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal'ı unutmadı

        Beşiktaşlı futbolcular, Lugano karşısında kaydedilen ilk golde Necip Uysal'ın formasını açtılar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 22:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 22:00
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        Beşiktaşlı futbolcular Necip'i unutmadı
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        UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 7. dakikasında Ciro Immobile'nin kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. Beşiktaşlı oyuncular, erken gelen golün ardından geçtiğimiz günlerde geçirdiği sakatlık sebebiyle kadroda olmayan Necip Uysal'ın formasını tribünlere açarak tecrübeli oyuncuya jest yaptı.

        Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti.

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