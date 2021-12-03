Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılamanın 12. dakikasında Can Bozdoğan şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Siyah beyazlı futbolcular, bu golü GZT Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok'a hediye etti.

Can Bozdoğan'ın golünün ardından kenara gelen Beşiktaşlı futbolcular, Mert Günok'un isminin yazdığı formayı kameralara göstererek, sakatlık yaşayan arkadaşlarına destek oldu.