Beşiktaşlı futbolcular Bolu'yu unutmadı
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayan Beşiktaş'ta futbolcular, karşılaşma öncesi Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenleri unutmadı. Siyah-beyazlılar ısınmaya üzerinde "Başımız sağ olsun" yazılı siyah pankartla çıktı.
Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmak için sahaya, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ‘Başımız sağ olsun’ pankartıyla çıktı.
Siyah-beyazlı oyuncuların bu davranışı tribünlerden de alkış aldı.
SAYGI DURUŞU VE 1 DAKİKALIK SESSİZLİK
Karşılaşma öncesi Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ayrıca Tüpraş Stadyumu’nu dolduran siyah-beyazlı taraftarlar da santrayla birlikte 1 dakika boyunca sessiz kaldı.