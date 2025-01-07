Beşiktaşlı futbolcular battaniyeye sarıldı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş'ı ağırlarken, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
Giriş: 07.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:59
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırlarken, Sivas 4 Eylül Stadyumunda hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü.
Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.
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