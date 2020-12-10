Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'deki ikinci "Dalya" heyecanı için Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma bekleyecek.
Beşiktaş'a 2012-2013 sezonunda Arsenal'den transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligde 199 karşılaşmada görev aldı.
Oğuzhan, Beşiktaş'ın 13 Aralık Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada görev alması halinde 200. maçına çıkacak.
FEDA DÖNEMİNDE GELDİ
Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı kulübe sıkıntılı bir dönemde transfer oldu. Beşiktaş Kulübünde Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yönetime gelen başkan Fikret Orman, 2012-2013 sezonunu "Feda" yılı ilan etti. Oğuzhan Özyakup da "Feda" sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan oyuncular arasında yer aldı.
2 KEZ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI
Oğuzhan, Beşiktaş'ta 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşarken, Oğuzhan da kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, 2015-2016 sezonundaki şampiyonlukta 9 gollük katkı verdi. Oğuzhan, bir sonraki şampiyonluk sezonunda ise rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
SON DÖNEMLERİNDE DÜŞÜŞ YAŞADI
Beşiktaş'a transfer olduğu 2012-2013'ten itibaren başarılı bir performans ortaya koyan Oğuzhan, son sezonlarda düşüş yaşadı. Siyah-beyazlı takıma geldiği 2013-2014'ten itibaren 6 sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Oğuzhan'ın 2018-2019 sezonuyla süreleri düşmeye başladı. Beşiktaş'taki ilk 6 sezonunda ligde 20 maçın altına düşmeyen Oğuzhan, 2018-2019'da 19, geçen sezon ise 12 lig maçında görev aldı.
KISA SÜRELİ AYRILIK
Oğuzhan, yaşadığı düşüşün ardından geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibinde geçirdi. Bu sezonun başında tekrar Beşiktaş'ta görev almaya başlayan Oğuzhan, 5 maçta 193 dakika sahada kaldı.
LİG PERFORMANSI
Oğuzhan Özyakup'un Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki 9 sezonluk performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Gol
|Sarı Kart
|Kırmızı Kart
|Süre
|2020-2021
|5
|-
|-
|-
|193
|2019-2020
|12
|1
|1
|-
|448
|2018-2019
|19
|1
|2
|-
|791
|2017-2018
|24
|-
|4
|1
|1498
|2016-2017
|29
|5
|2
|-
|2409
|2015-2016
|31
|9
|8
|-
|2563
|2014-2015
|25
|2
|4
|-
|1187
|2013-2014
|26
|6
|6
|1
|1938
|2012-2013
|28
|2
|8
|1
|1744
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