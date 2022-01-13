Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a geçici transfer olmuştur. Atakan Üner'e Bereket Sigorta Ümraniyespor'da başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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