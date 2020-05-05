Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda dönüşlerinde karantina süreci boyunca Fatih Sultan Mehmet Yurdumuzda misafir edeceğimiz Beşiktaşlı futbolcular Victor Ruiz, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin-Prince Boateng ve Kevin N'Koudou için spor ekipmanları odalarına yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan paylaşımda oyuncuların karantina süresi boyunca kalacağı odaların fotoğraflarına da yer verildi.