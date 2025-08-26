Habertürk
        Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure, nasıl bir futbolcu? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Toure, nasıl bir futbolcu?

        Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Atalanta forması giyen 23 yaşındaki santrfor El Bilal Touré'yi kiralık ve satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattı. Peki El Bilal Touré nasıl bir oyuncu? İşte Malili futbolcunun özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 26.08.2025 - 12:17
        El Bilal Toure, nasıl bir futbolcu?
        Beşiktaş'ın 23 yaşındaki santrforu El Bilal Touré nasıl bir oyuncu? Transfermarkt’ın İtalya Serie A uzmanı Aniello Luciano, Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Touré hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

        Luciano, Malili oyuncunun Serie A’daki döneminin pek de istediği gibi geçmediğini vurgularken, aynı zamanda onun sahip olduğu potansiyele de dikkat çekti:

        Luciano, "El Bilal Touré’nin Serie A’daki serüveni pek şanslı olmadı. Atalanta’ya transfer olduğunda zaten sakat bir şekilde gelmişti ve bu nedenle bir türlü ritim yakalayamadı. O dönem Atalanta, hücum hattında Charles De Ketelaere’yi sahte dokuz pozisyonunda kullanıyor ya da formda olan Gianluca Scamacca’ya görev veriyordu. Dolayısıyla Touré, hem fiziksel problemleri hem de mevcut kadro yapısı nedeniyle sistemin içinde kendine yer bulmakta zorlandı. Buna rağmen oyuncunun potansiyeli göz ardı edilemez. Touré, klasik bir ceza sahası golcüsünden farklı olarak sık sık geriye geliyor, takımına topu ileri taşımada yardımcı oluyor, pas bağlantılarını kuruyor ve ardından tekrar ceza sahasına yöneliyor. Gücü ve hızını zaman zaman kanatlardan yaptığı sürpriz koşularla da kullanabiliyor. Topla olan temasında yumuşaklık var; ayrıca oyun görüşü sayesinde takım arkadaşlarının hareketlerini fark edip buna uygun paslar çıkarabiliyor. Ancak son 2-3 yılda yaşadığı sakatlıklar oyuncunun istikrarını olumsuz etkiledi. Bu sakatlıkların çoğu darbeye bağlı talihsiz problemlerdi ve süreklilik kazanmasına engel oldu. Bu nedenle istatistiklerine bakıldığında gol ve asist sayıları düşük görünüyor. Fakat oynadığı sınırlı dakika ile kıyaslandığında aslında bu rakamların o kadar da olumsuz olmadığını söylemek gerekiyor. Touré kesinlikle üzerinde çalışılması gereken bir futbolcu. Karar verme aşamasında bazen fazla içgüdüsel davranıyor ve doğru tercihi yapamıyor. Bunun yanında maç boyunca aynı seviyede oyunu sürdürme konusunda daha istikrarlı olması lazım” ifadelerini kullandı.

        KARİYERİ

        Kariyerine Mali ekibi AFE’de başlayan Touré, 2020’de 150 bin Euro bedelle Stade Reims’e transfer oldu. Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, 2022 yazında 8 milyon Euro karşılığında İspanya ekibi UD Almería’ya geçti. LaLiga’da yalnızca bir sezon geçiren oyuncu, 2023 yazında 30,2 milyon Euro bonservis bedeliyle Atalanta’ya transfer olarak kariyerinde önemli bir çıkış yaptı.

        2024 yazında 950 bin Euro karşılığında Stuttgart’a kiralanan Touré, 2025 yazında yeniden Atalanta’ya döndü. Kariyerinde piyasa değeri en yüksek 20 milyon Euro’ya ulaşan Malili forvetin güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Kulüp kariyerinde bugüne kadar 126 resmi maça çıkan El Bilal Touré, 24 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 1,85 boyundaki santrfor, Mali Milli Takımı’nda 25 kez forma giyerken 9 gole imza attı.

