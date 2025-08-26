Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Toure, nasıl bir futbolcu?

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki santrforu El Bilal Touré nasıl bir oyuncu? Transfermarkt’ın İtalya Serie A uzmanı Aniello Luciano, Beşiktaş’ın yeni transferi El Bilal Touré hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Luciano, Malili oyuncunun Serie A’daki döneminin pek de istediği gibi geçmediğini vurgularken, aynı zamanda onun sahip olduğu potansiyele de dikkat çekti:

Luciano, "El Bilal Touré’nin Serie A’daki serüveni pek şanslı olmadı. Atalanta’ya transfer olduğunda zaten sakat bir şekilde gelmişti ve bu nedenle bir türlü ritim yakalayamadı. O dönem Atalanta, hücum hattında Charles De Ketelaere’yi sahte dokuz pozisyonunda kullanıyor ya da formda olan Gianluca Scamacca’ya görev veriyordu. Dolayısıyla Touré, hem fiziksel problemleri hem de mevcut kadro yapısı nedeniyle sistemin içinde kendine yer bulmakta zorlandı. Buna rağmen oyuncunun potansiyeli göz ardı edilemez. Touré, klasik bir ceza sahası golcüsünden farklı olarak sık sık geriye geliyor, takımına topu ileri taşımada yardımcı oluyor, pas bağlantılarını kuruyor ve ardından tekrar ceza sahasına yöneliyor. Gücü ve hızını zaman zaman kanatlardan yaptığı sürpriz koşularla da kullanabiliyor. Topla olan temasında yumuşaklık var; ayrıca oyun görüşü sayesinde takım arkadaşlarının hareketlerini fark edip buna uygun paslar çıkarabiliyor. Ancak son 2-3 yılda yaşadığı sakatlıklar oyuncunun istikrarını olumsuz etkiledi. Bu sakatlıkların çoğu darbeye bağlı talihsiz problemlerdi ve süreklilik kazanmasına engel oldu. Bu nedenle istatistiklerine bakıldığında gol ve asist sayıları düşük görünüyor. Fakat oynadığı sınırlı dakika ile kıyaslandığında aslında bu rakamların o kadar da olumsuz olmadığını söylemek gerekiyor. Touré kesinlikle üzerinde çalışılması gereken bir futbolcu. Karar verme aşamasında bazen fazla içgüdüsel davranıyor ve doğru tercihi yapamıyor. Bunun yanında maç boyunca aynı seviyede oyunu sürdürme konusunda daha istikrarlı olması lazım” ifadelerini kullandı.